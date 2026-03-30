DAX22.728 +0,7%Est505.571 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +3,0%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.915 -0,5%Euro1,1499 +0,3%Öl117,6 +2,8%Gold4.577 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenkommentar

Kepler-Abstufungen setzt Aktien von BASF und FUCHS unter Druck

31.03.26 13:16 Uhr
Erholungsrally beendet: Aktien von BASF und FUCHS fallen nach Kepler-Abstunfung zurück | finanzen.net

Die jüngste Erholung im Chemiesektor kommt am Dienstag langsam an ihre Grenzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52,62 EUR -0,22 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FUCHS SE VZ
35,80 EUR -0,14 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor allem gilt dies nach Analystenkommentaren für die Aktien von BASF und FUCHS, die via XETRA mit Abschlägen von 0,91 Prozent auf 52,52 Euro und 1,37 Prozent auf 35,90 Euro zu den größeren Verlierern in ihren Indizes DAX und MDAX zählen. Der europäische Chemiesektor zeigte sich zuletzt durchwachsen, während der Gesamtmarkt freundlich tendierte.

Chemiewerte waren in der Frühphase des Krieges stark belastet worden, zeigten sich aber zuletzt erholt in der Annahme, dass die Lage in Nahost die globale Chemikalien-Versorgung verknappt und europäische Anbieter von steigenden Preisen profitieren können.

Dazu zählten vor allem BASF und FUCHS, die nun aber vom Analysehaus Kepler abgestuft wurden - BASF auf neutrales Niveau und FUCHS auf das negative Votum "Reduce". BASF hatten binnen sechs Handelstagen bis zu 18 Prozent zugelegt und FUCHS immerhin mehr als 14 Prozent, während der Branchenindex um etwa zehn Prozent erholen konnte.

Experte Christian Faitz von Kepler Cheuvreux sprach in seiner Studie mit Blick auf BASF von einem zuletzt spürbaren Hype wegen der Situation in Nahost, der aber übertrieben sei. Die Ludwigshafener würden nicht nur als relativer Gewinner, sondern auch als absoluter Gewinner der Krise betrachtet. BASF sei aber nicht vollständig geschützt. Er kürzte vor diesem Hintergrund seine Erwartungen.

/tih/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: BASF SE, FUCHS PETROLUB

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
27.02.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen