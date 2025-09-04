DAX23.816 +0,2%ESt505.354 +0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.057 +1,1%Euro1,1687 +0,3%Öl66,95 +0,1%Gold3.553 +0,2%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft
Analystenkommentar

Sanofi-Aktie fällt: Berenberg senkt Kursziel - Kaufempfehlung bleibt

05.09.25 11:06 Uhr
Sanofi-Aktie in Rot: Zielpreis gesenkt, Kaufempfehlung bleibt bestehen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
79,11 EUR 0,64 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die negative Kursreaktion von Sanofi auf die Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis erscheine überzogen und biete eine Kaufchance, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Sie hält die Ergebnisse für recht gut. Für den von ihr erwarteten Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro müssten lediglich etwa 20 Prozent der Dupixent-Patienten künftig mit Amlitelimab behandelt werden. Hector taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Marktstart 2027 auf 80 Prozent.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von Sanofi zeitweise 0,48 Prozent im Minus bei 78,58 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
11:11Sanofi BuyDeutsche Bank AG
09:31Sanofi BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Sanofi OutperformBernstein Research
04.09.2025Sanofi BuyUBS AG
