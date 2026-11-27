Analystenkonferenz

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäß gesenkt.

2030 peilt Rheinmetall nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an, wie das im DAX notierte Unternehmen am Freitag anlässlich eines Kapitalmarkttags in Hamburg mitteilte. Ursprünglich standen rund 45 Milliarden Euro im Plan. Analysten hatten den Düsseldorfern zuletzt aber ohnehin im Schnitt nur 36,8 Milliarden Euro zugetraut und eine Zielsenkung antizipiert. Die operative Marge erwartet Rheinmetall nun bei rund 20 Prozent, nachdem bisher mehr als 20 Prozent anvisiert waren. Hier rechnen die Fachleute mit 20,1 Prozent.

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Die bereits Anfang November abermals gekappten Ziele fürs laufende Jahr bestätigte Rheinmetall. So soll der Umsatz 2026 weiterhin rund 13,2 Milliarden Euro erreichen, die operative Marge dürfte rund 18,5 Prozent betragen. Anfang März hatte sich der Rüstungskonzern noch einen Umsatz zwischen 14 und 14,5 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von rund 19 Prozent vorgenommen. Wegen der Absage des Fregattenprojekts F126 und wegen Verzögerungen rund um die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr musste Rheinmetall seitdem aber schon zweimal die Erwartungen zurückschrauben.

Rheinmetall-Aktie reagiert mit kräftigem Kursplus

Anleger reagierten nach dem jüngsten Kursrutsch wegen wiederkehrender Enttäuschungen nicht erstaunt darauf, sondern hielten die Aktien weiter auf Erholungskurs.

Die Titel pendelten sich nach kurzen Ausschlägen mit drei Prozent im Plus ein - eine Steigerung, die etwas geringer war als im Handel vor der Bekanntgabe. Der Kurs hatte es über die 800-Euro-Marke geschafft, stieß dort aber auf Widerstand. Der wohl fünfte Gewinntag in Folge ändert auch nichts daran, dass die Titel in diesem Jahr der schwächste DAX-Wert sind. 2026 hat sich der Kurs bis zuletzt noch ungefähr halbiert.

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Im XETRA-Handel ging die Erholung der Papiere zuletzt mit einem Plus von 3,67 Prozent auf 793,80 Euro weiter. Damit führen die Düsseldorfer am Freitag den DAX an. Nach dem Tief seit Februar 2025 in Höhe von 692 Euro, das die Aktien vor einer Woche erreicht hatten, könnte es der fünfte Gewinntag in Folge werden.

Experten erwarteten gekappte Mittelfristziele

Analysten hatten die Zielsenkungen bereits antizipiert. RBC-Analyst Colin Moody hatte am Vortag darauf hingewiesen, dass die Aktien die Senkung der Ziele mit ihrem Kursrutsch mehr als eingepreist hätten. Am Freitag ergänzte er jetzt in einer ersten Einschätzung: "Die Ziele erfüllten die Erwartungen. Das Unternehmen vollführe derzeit einen "Balanceakt zwischen realistischen Zielen und einer weiterhin überzeugenden Wachstumsstory".

David Perry von JPMorgan äußerte sich in einem ersten Kommentar etwas skeptischer. Er stellt infrage, ob das Ausmaß der Zielkürzung ausreicht, um daraus schon ein vollständig bereinigendes Ereignis zu machen. Das neue Umsatzziel sei deutlich glaubwürdiger, doch margenseitig wirke die Zielsetzung weiterhin ehrgeizig. Er glaubt, dass Investoren der angepeilten Profitabilität im Waffen- und Munitionsgeschäft skeptisch gegenüberstehen.

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Laut Analystin Chloe Lemarie von Jefferies dürften der Nachweis der Umsetzungsfähigkeit und der Abschluss eines Milliardenauftrags der Bundeswehr für gepanzerte Radfahrzeuge künftig die wichtigsten Kurstreiber für die Aktie sein. Wegen der Absage eines Fregattenprojekts und wegen Verzögerungen rund um die Boxer-Panzer-Flotte musste Rheinmetall zuletzt zweimal die Erwartungen zurückschrauben.

Diese Rückschläge haben dafür gesorgt, dass der Kurs seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 2.000 Euro im Herbst 2025 um bis zu zwei Drittel abgesackt war. Dank der Rally, die 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingesetzt und sich ab 2025 deutlich beschleunigt hatte, zählen die Papiere in den vergangenen Jahren aber immer noch zu den deutschen Standardwerten mit den größten Kursgewinnen.

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich der Börsenwert auf rund 37 Milliarden Euro mehr als verachtfacht. Wegen des starken Anstiegs wurde das 1889 gegründete und bereits seit 1894 an der Börse gelistete Unternehmen im März 2023 in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen.

Partnerschaft mit Deutsche Telekom rückt in den Hintergrund

Weniger stark im Fokus nehmen Händler einen Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach Rheinmetall und die Deutsche Telekom über ein gemeinsames Angebot zur zivilen Vermarktung ihrer Überwachungsplattform nachdenken.

Rumänien ruft restlichen 738-Mio-EUR-Auftrag aus Rahmenvertrag ab

Der Rüstungs- und Technologiekonzern hat aus Rumänien einen Folgeabruf für Lynx-Gefechtsfahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro erhalten. Wie das im DAX notierte Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, hat das rumänische Verteidigungsministerium weitere 66 Fahrzeuge aus einem bestehenden Rahmenvertrag bestellt.

Der im Mai 2026 geschlossene Rahmenvertrag umfasst insgesamt 298 Lynx-Fahrzeuge, von denen eine erste Tranche über 232 Einheiten bereits bei Vertragserteilung abgerufen worden war. Die Auslieferung der nun komplettierten Gesamtbestellung beginnt 2028 und soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Der Abruf ist Teil eines im Mai 2026 unter dem SAFE-Programm der Europäischen Union an Rheinmetall vergebenen Großauftragspakets für Rumänien mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro, das neben Gefechtsfahrzeugen auch Flugabwehrsysteme, Munition sowie vier Marineschiffe umfasst.

Rheinmetall zieht Lehren aus Reihe an Rückschlägen

Die Rheinmetall-Spitze betonte anlässlich des Kapitalmarkttags, dass sich für den Rüstungskonzern lediglich die Planungen geändert hätten, aber nicht die Möglichkeiten. Mit Blick auf zahlreiche Vorgänge, die Rheinmetall nicht in der eigenen Hand habe, werde das Management vorsichtiger. Die mittelfristigen Ziele seien daher jetzt konservativer. Damit trage das Unternehmen auch den immer komplexer werdenden Bestellprozessen Rechnung. Man habe aus Rückschlägen im laufenden Jahr gelernt.

Der Rüstungskonzern litt 2026 zunächst unter der Absage des Fregattenprojekts F126. Darauf folgten Verzögerungen rund um die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr. Auch eine Explosion in einer spanischen Munitionsfabrik brachte Rheinmetalls Pläne jüngst durcheinander. Daraufhin musste Konzernchef Papperger seine Jahresprognose bereits zweimal senken. Nun bestätigte er aber seine zu Monatsbeginn erneut zusammengestutzten Ziele. So soll der Umsatz 2026 weiterhin rund 13,2 Milliarden Euro erreichen, die operative Marge soll rund 18,5 Prozent betragen.

Zum kommenden Jahr äußerte sich Papperger noch nicht im Detail. Er stellte aber erste Umsätze durch das "Arminius"-Projekt rund um den Boxer-Panzer bereits 2027 in Aussicht und sprach vom Schlüsselprojekt für die folgenden Jahre. Wenn Rheinmetall dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen niedrigeren Preis nach monatelangen Verhandlungen zustimme, könne der Rüstungskonzern einen Vertrag über mehr als 1.000 Panzer unterzeichnen.

So reagiert die Rüstungsbranche: Aktien von RENK & Co. im Blick

Im Sog von Rheinmetall weiten auch die Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS ihre jüngsten Gewinne aus. Via XETRA gewinnen die Aktien von RENK zeitweise 3,38 Prozent auf 35,045 Euro, während HENSOLDT-Papiere sogar um 5,27 Prozent auf 83,56 Euro anspringen. TKMS-Anteilsscheine gewinnen 3,43 Prozent auf 78,50 Euro.

dpa-AFX / DOW JONES