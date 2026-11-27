Analystenkonferenz

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäß gesenkt.

2030 peilt Rheinmetall nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an, wie das im DAX notierte Unternehmen am Freitag anlässlich eines Kapitalmarkttags in Hamburg mitteilte. Ursprünglich standen rund 45 Milliarden Euro im Plan. Analysten hatten den Düsseldorfern zuletzt aber ohnehin im Schnitt nur 36,8 Milliarden Euro zugetraut und eine Zielsenkung antizipiert. Die operative Marge erwartet Rheinmetall nun bei rund 20 Prozent, nachdem bisher mehr als 20 Prozent anvisiert waren. Hier rechnen die Fachleute mit 20,1 Prozent.

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Die bereits Anfang November abermals gekappten Ziele fürs laufende Jahr bestätigte Rheinmetall. So soll der Umsatz 2026 weiterhin rund 13,2 Milliarden Euro erreichen, die operative Marge dürfte rund 18,5 Prozent betragen. Anfang März hatte sich der Rüstungskonzern noch einen Umsatz zwischen 14 und 14,5 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von rund 19 Prozent vorgenommen. Wegen der Absage des Fregattenprojekts F126 und wegen Verzögerungen rund um die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr musste Rheinmetall seitdem aber schon zweimal die Erwartungen zurückschrauben.

Rheinmetall-Aktie reagiert mit kräftigem Kursplus

Im XETRA-Handel ging die Erholung der Papiere zuletzt mit einem Plus von 6,18 Prozent auf 813,00 Euro weiter. Damit führen die Düsseldorfer am Freitag den DAX an. Nach dem Tief seit Februar 2025 in Höhe von 692 Euro, das die Aktien vor einer Woche erreicht hatten, könnte es der fünfte Gewinntag in Folge werden.

Experten erwarteten gekappte Mittelfristziele

Hintergrund des Kurssprungs ist, dass der Markt bereits fest damit gerechnet hat, dass die Ziele bis 2030 zurechtgestutzt werden, nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste. Die Senkung der mittelfristigen Ziele war bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte Colin Moody am Vortag klar. Dass nun keine böse Überraschung folgte, sorgt zunächst für Erleichterung bei Anlegern.

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Partnerschaft mit Deutsche Telekom rückt in den Hintergrund

Weniger stark im Fokus nehmen Händler einen Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach Rheinmetall und die Deutsche Telekom über ein gemeinsames Angebot zur zivilen Vermarktung ihrer Überwachungsplattform nachdenken.

Rumänien ruft restlichen 738-Mio-EUR-Auftrag aus Rahmenvertrag ab

Der Rüstungs- und Technologiekonzern hat aus Rumänien einen Folgeabruf für Lynx-Gefechtsfahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro erhalten. Wie das im DAX notierte Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, hat das rumänische Verteidigungsministerium weitere 66 Fahrzeuge aus einem bestehenden Rahmenvertrag bestellt.

Der im Mai 2026 geschlossene Rahmenvertrag umfasst insgesamt 298 Lynx-Fahrzeuge, von denen eine erste Tranche über 232 Einheiten bereits bei Vertragserteilung abgerufen worden war. Die Auslieferung der nun komplettierten Gesamtbestellung beginnt 2028 und soll bis 2030 abgeschlossen sein.

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Der Abruf ist Teil eines im Mai 2026 unter dem SAFE-Programm der Europäischen Union an Rheinmetall vergebenen Großauftragspakets für Rumänien mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro, das neben Gefechtsfahrzeugen auch Flugabwehrsysteme, Munition sowie vier Marineschiffe umfasst.

So reagiert die Rüstungsbranche: Aktien von RENK & Co. im Blick

Im Sog von Rheinmetall weiten auch die Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS ihre jüngsten Gewinne aus. Via XETRA gewinnen die Aktien von RENK zeitweise 4,13 Prozent auf 35,30 Euro, während HENSOLDT-Papiere sogar um 5,42 Prozent auf 83,68 Euro anspringen. TKMS-Anteilsscheine gewinnen 4,35 Prozent auf 79,20 Euro.

dpa-AFX / DOW JONES