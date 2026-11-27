Analystenkonferenz

Bei Rheinmetall blicken die Anleger am Freitag weiter mutig auf die neuen Mittelfristziele, die im Rahmen einer Analystenkonferenz veröffentlicht werden sollen.

Gespannt wird darauf gewartet, was der Rüstungskonzern ab 10 Uhr im Rahmen einer angesetzten Telefonkonferenz zu den mittelfristigen Perspektiven sagen wird.

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Im XETRA-Handel ging die Erholung der Papiere zuletzt mit einem Plus von 5,11 Prozent auf 804,80 Euro weiter. Damit führen die Düsseldorfer am Freitag den DAX an. Nach dem Tief seit Februar 2025 in Höhe von 692 Euro, das die Aktien vor einer Woche erreicht hatten, könnte es der fünfte Gewinntag in Folge werden.

Experten erwarten gekappte Mittelfristziele

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Ziele bis 2030 zurechtgestutzt werden, nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte Colin Moody am Vortag klar.

Partnerschaft mit Deutsche Telekom rückt in den Hintergrund

Weniger stark im Fokus nehmen Händler einen Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach Rheinmetall und die Deutsche Telekom über ein gemeinsames Angebot zur zivilen Vermarktung ihrer Überwachungsplattform nachdenken.

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Rumänien ruft restlichen 738-Mio-EUR-Auftrag aus Rahmenvertrag ab

Der Rüstungs- und Technologiekonzern hat aus Rumänien einen Folgeabruf für Lynx-Gefechtsfahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro erhalten. Wie das im DAX notierte Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, hat das rumänische Verteidigungsministerium weitere 66 Fahrzeuge aus einem bestehenden Rahmenvertrag bestellt.

Der im Mai 2026 geschlossene Rahmenvertrag umfasst insgesamt 298 Lynx-Fahrzeuge, von denen eine erste Tranche über 232 Einheiten bereits bei Vertragserteilung abgerufen worden war. Die Auslieferung der nun komplettierten Gesamtbestellung beginnt 2028 und soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Der Abruf ist Teil eines im Mai 2026 unter dem SAFE-Programm der Europäischen Union an Rheinmetall vergebenen Großauftragspakets für Rumänien mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro, das neben Gefechtsfahrzeugen auch Flugabwehrsysteme, Munition sowie vier Marineschiffe umfasst.

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So reagiert die Rüstungsbranche: Aktien von RENK & Co. im Blick

Im Sog von Rheinmetall weiten auch die Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS ihre jüngsten Gewinne aus. Via XETRA gewinnen die Aktien von RENK zeitweise 3,73 Prozent auf 35,165 Euro, während HENSOLDT-Papiere sogar um 5,17 Prozent auf 83,48 Euro anspringen. TKMS-Anteilsscheine gewinnen 4,35 Prozent auf 79,20 Euro.

dpa-AFX / DOW JONES