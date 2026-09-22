adidas-Aktie vor dem Comeback? Analyst sieht 35 Prozent Potenzial
Die Aktien von adidas haben sich am Dienstag deutlich von ihrer Chartunterstützung im Bereich von 140 Euro abgesetzt.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt gewannen sie via XETRA 3,7 Prozent auf 148,50 Euro. Damit notierten sie erstmals seit Ende Juli wieder über ihrer 21-Tage-Linie.
Die Gegenbewegung nach dem Kursrutsch um gut ein Viertel seit dem Jahreshoch Anfang Juli wurde laut Börsianer gestützt durch eine Empfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX. Deren Analyst Zeyn Burak setzte ein Kursziel von 200 Euro für adidas an. So viel kosteten adidas-Papiere zuletzt vor dreizehn Monaten. Burak setzt auf Neuheiten und eine Bereinigung der hohen Lagerbestände.
Die seit Sommer sogar noch etwas schwächeren Aktien von Puma (PUMA SE) erholten sich am Dienstag um moderate 0,6 Prozent und liefen damit auch dem MDAX hinterher.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com