AIXTRON-Aktie springt an: Jefferies und JPMorgan bleiben zuversichtlich

Analystenlob

31.07.26 12:26 Uhr

Der Auftragseingang von AIXTRON übertrifft die Erwartungen deutlich - und gleich zwei Analysehäuser zeigen sich zuversichtlich.

• Die positive Stimmung im Sektor der Chipzulieferer zieht auch die Aktien anderer Unternehmen wie SUSS MicroTec und Siltronic mit nach oben, was auf eine mögliche erhöhte Investitionsbereitschaft in der Branche hindeutet.

• Analysten von Jefferies und JPMorgan bestätigen ihre Kaufempfehlungen und heben die positiven Aussichten für AIXTRON, vor allem durch die starke Nachfrage im Bereich Optoelektronik.

• Der Auftragseingang von AIXTRON im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen deutlich, was die Aktie kurzfristig um bis zu 8,33 % steigen ließ.

AIXTRON-Aktie springt am Freitag nach oben

Jefferies bestätigt das Kaufrating für AIXTRON

JPMorgan sieht den Auftragseingang neun Prozent über dem Konsens

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Der Auftragseingang von AIXTRON fällt im zweiten Quartal deutlich besser aus als von Analysten erwartet, und der Markt reagiert prompt: Die AIXTRON-Aktie springt via XETRA am Donnerstag zeitweise um 8,33 Prozent auf nach oben auf 37,32 Euro. Damit ist das Papier Spitzenreiter im MDAX vor dem Wochenende.

So fiel die Bilanz aus

AIXTRON verzeichnete im zweiten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Optoelektronik einen deutlich gestiegenen Auftragseingang von 215 Millionen Euro (+81 Prozent), während der Umsatz um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro zurückging. Das EBIT sank auf 14,7 Millionen Euro, die Marge lag bei 13 Prozent. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen jedoch eine deutliche Umsatzsteigerung auf rund 180 Millionen Euro und bestätigte den Jahresausblick mit einem erwarteten Umsatz von etwa 560 Millionen Euro sowie einer EBIT-Marge von 17 bis 20 Prozent.

Jefferies sieht Rückenwind für AIXTRON-Aktie aus der Optoelektronik

Jefferies belässt die Einstufung für AIXTRON auf Buy und bestätigt das Kursziel von 73 Euro. Analyst Om Bakhda begründet die Einschätzung mit dem Auftragseingang des Anlagenbauers, der die Erwartungen für das zweite Quartal deutlich übertrifft. Angetrieben werde der Zuwachs laut Bakhda vor allem durch Kunden aus dem Bereich der InP-Optoelektronik, also aus der Fertigung von Bauteilen auf Basis von Indiumphosphid für optische Anwendungen. Die Studie bestätigt damit eine bereits bestehende Kaufempfehlung, ohne das Kursziel anzuheben.

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JPMorgan: Auftragseingang schlägt Konsens deutlich

Auch JPMorgan bleibt bei seiner positiven Einschätzung und bestätigt das Rating Overweight mit einem Kursziel von 70 Euro. Analyst Craig McDowell verweist in seiner ersten Reaktion auf die Quartalszahlen darauf, dass der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers die Konsensschätzung um 9 Prozent übertroffen habe. Beim Umsatz falle das Bild dagegen unauffälliger aus: Er habe der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen, ohne nach oben oder unten auszubrechen. Für JPMorgan ist damit vor allem die Auftragsseite der entscheidende Pluspunkt des Berichts.

Sektor zieht mit

Die Kursreaktion bleibt nicht auf AIXTRON beschränkt. Auch Aktien anderer Ausrüster der Chipindustrie wie SUSS MicroTec notieren am selben Handelstag via XETRA zeitweise 5,13 im Plus bei 76,85 Euro, da Anleger die Signalwirkung des starken Auftragseingangs offenbar auf die gesamte Zulieferbranche übertragen. Die Aktien des Waferherstellers Siltronic verteuern sich zeitweise um 5,48 Prozent auf 78,00 Euro. Für den Sektor insgesamt wäre ein anhaltend hoher Bestellzugang ein Hinweis darauf, dass die Investitionsbereitschaft der Chiphersteller trotz der zuletzt schwankenden Branchenstimmung wieder zunimmt.

Ob sich die Zuversicht von Jefferies und JPMorgan in den kommenden Tagen durch weitere Analystenstimmen bestätigt, bleibt der nächste Beobachtungspunkt für die AIXTRON-Aktie. Erst eine breitere Zustimmung aus dem Analystenkreis würde zeigen, ob der Kurssprung mehr als eine kurzfristige Reaktion auf zwei Studien ist.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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