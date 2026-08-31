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Analystenlob

Experte hebt Kursziel für DEUTZ spürbar an - Aktie dennoch im Minus

Experte hebt Kursziel für DEUTZ spürbar an - Aktie dennoch im Minus

Ein Experte sieht bei der DEUTZ-Aktie nun mehr Potenzial und hebt sein Kursziel entsprechend an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ von 13,20 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Wehrtechnikherstellers FFG hieve Deutz auf ein neues Niveau, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal öffne die Tür weit für Synergien der Wehrtechnik und des klassischen Motorenbaus des Unternehmens. FFG sei "sicherlich mehr als einige feine Rüstungsaufträge vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs".

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Das angehobene Kursziel sorgt an der Börse zunächst nicht für Kauflaune. Via XETRA steht für die DEUTZ-Aktie zeitweise ein Minus von 1,10 Prozent auf 12,60 Euro an der Kurstafel.

/rob/bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: DEUTZ AG

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11:21 DEUTZ Buy Warburg Research
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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