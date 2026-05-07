Analystenlob

Nach der Kursrally der Infineon-Aktie in den vergangenen Tage bewertet ein Analyst die Aktie neu und hebt sein ausgelobtes Kursziel deutlich an.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an. Die Infineon-Aktie legt im XETRA-Handel vor dem Wochenende zeitweise um 0,69 Prozent zu auf 59,91 Euro.

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/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)