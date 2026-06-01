Kaufempfehlung katapultiert DHL-Aktie auf Hoch seit 2022
Die Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat die Aktien von DHL am Dienstagmorgen angetrieben.
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Die Papiere von DHL stiegen auf der Handelsplattform Tradegate mit 52,14 Euro um 1,4 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vorabend. Das wäre ein neues Hoch seit gut vier Jahren.
Die Kepler-Experten setzten in ihrer Empfehlung ein Kursziel von 60 Euro an. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial im Expressgeschäft, hieß es. Ein Anstieg des Gewichts je Sendung steigere den operativen Hebel des Bereichs. Die entsprechende Änderung im Bilanzausweis der Sparte werde für höhere Transparenz hinsichtlich der Chancen sorgen.
/ag/stk
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