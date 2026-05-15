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Analystenlob

Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung

18.05.26 10:53 Uhr
Optimistischer Analystenkommentar stützt Aufwärtsdynamik bei Siemens Energy-Aktie - Jefferies sieht noch mehr Aufwärtspotenzial | finanzen.net

Die Aktie des Münchner Energietechnikkonzerns Siemens Energy hat zum Wochenstart frischen Rückenwind von Analystenseite erhalten.

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Siemens Energy AG
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• Jefferies hebt Kursziel für Siemens Energy deutlich auf 215 Euro an
• Lob für Netz- und Turbinengeschäft
• Analyst: Bei Siemens Energy läuft es "durch die Bank rund"

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy in einer neuen Analyse deutlich von 164 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung zugleich auf "Buy" belassen. Hintergrund der Neubewertung sind stärker als erwartete Geschäftszahlen im zweiten Geschäftsquartal sowie ein anhaltend robuster operativer Trend, wie Analyst Lucas Ferhani laut "dpa-AFX" in seiner Studie schreibt.

Netzgeschäft und Gasturbinen bleiben Wachstumstreiber

Besonders positiv bewertet der Jefferies-Experte die Entwicklung im Netzgeschäft sowie im Segment der Gasturbinen. Beide Bereiche hätten im zweiten Geschäftsquartal erneut die Markterwartungen übertroffen, schrieb er. Zudem deute vieles darauf hin, dass die Dynamik auch im dritten Quartal hoch bleibe.

Für Siemens Energy ist dies ein wichtiges Signal: Nach Jahren der operativen Herausforderungen rücken zunehmend stabile Cashflows und eine belastbare Nachfrage in den Kerngeschäften in den Fokus der Investoren. Gerade das Netztechnikgeschäft gilt als zentraler Wachstumstreiber im Zuge der globalen Energiewende und des steigenden Bedarfs an moderner Strominfrastruktur.

Fortschritte bei Siemens Gamesa sorgen für zusätzlichen Rückenwind

Ein weiterer positiver Aspekt, der die noch optimistischere Einschätzung des Analysten beeinflusste, betrifft die Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Laut Ferhani zeigen sich dort zusätzliche Anzeichen einer Besserung. Die lange als Problemfall geltende Einheit scheint damit schrittweise wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen - ein entscheidender Faktor für die Gesamtrentabilität des Konzerns.

Die Entwicklung bei SGRE wird von Investoren genau beobachtet, da sie in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Volatilität der Konzernperformance beigetragen hat. Fortschritte in der operativen Effizienz könnten daher mittelfristig auch die Bewertung der gesamten Gruppe positiv beeinflussen.

Insgesamt robuste Perspektiven für den Konzern

In der Gesamtschau zeichnet die Jefferies-Analyse ein deutlich freundlicheres Bild für Siemens Energy. Die Kombination aus besser als erwarteten Quartalszahlen, anhaltender Nachfrage in zentralen Geschäftsbereichen und ersten Stabilisierungstendenzen bei Siemens Gamesa spricht aus Sicht der Analysten für eine weiterhin positive Entwicklung. "Insgesamt laufe es bei den Münchnern also durch die Bank rund", so das Urteil von Jefferies-Experte Ferhani.
Damit reiht sich die Einschätzung in eine Serie optimistischerer Marktstimmen ein, die den Konzern zunehmend als Profiteur der globalen Transformation der Energieinfrastruktur sehen.

Dies spiegelt sich auch im Aktienkurs von Siemens Energy wider: Der Anteilsschein legt am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 1,23 Prozent auf 171,62 Euro zu. Das Papier bewegt sich damit zwar deutlich unter seinem Allzeithoch von 191,66 Euro, das Jefferies-Kursziel in Höhe von 215 Euro lässt jedoch darauf hoffen, dass die Siemens Energy-Aktie schon bald in ganz neue Gefilde vorstoßen könnte.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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