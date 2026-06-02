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Anleger bleiben zunächst gelassen: Experte kürzt Kursziel der Nordex-Aktie zusammen

05.06.26 14:18 Uhr
Nordex-Aktie im Fokus: Experte stuft Kursziel zurück - Anleger bleiben gelassen | finanzen.net

Trotz Anzeichen für einen Aufschwung der Branche sieht ein Experte weiter Rot für die Nordex-Aktie und kürzt sein Kursziel zusammen.

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Nordex AG
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Nordex, Schneider Electric, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats.

Anleger bleiben zunächst relativ unbeeindruckt: Die Aktie notiert am Freitag via XETRA zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 40,80 Euro.

/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

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