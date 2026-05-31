AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: Positiver Analystenkommentar reicht Anlegern nicht
Ein Analyst bestätigt seine "Overweight"-Einstufung für den Pharmakonzern AstraZeneca und zeigt sich positiv für das Papier.
Werte in diesem Artikel
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen.
Im Heimathandel in London zeigt sich die Aktie ungeachtet des positiven Analystenkommentars mit einem Abschlag von 2,54 Prozent bei 134,52 Pfund.
/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AstraZeneca News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com