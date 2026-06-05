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Analystenmeinung

Evonik-Aktie unter Druck: Experte kappt Kursziel - Nachfragerückgang deutlich schneller als erwartet

08.06.26 09:41 Uhr
Evonik-Aktie gibt nach: Gesenktes Kursziel und Branchenflaute belasten den Kurs | finanzen.net

Ein Analyst wird zunehmend vorsichtiger bei der Einschätzung für die Evonik-Aktie. Zwei Gründe sind dabei entscheidend.

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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Felexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität.

Via XETRA zeigt sich die Evonik-Aktie zeitweise mit einem Minus von 1,45 Prozent bei 15,65 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: EVONIK, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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