DAX23.826 +0,1%Est505.904 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +2,1%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.393 ±-0,0%Euro1,1686 -0,1%Öl97,32 +0,9%Gold4.752 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus
Top News
Airbus-Aktie tiefer: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge Airbus-Aktie tiefer: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge
Inflation auf höchstem Stand seit Anfang 2024: Energie verteuert sich kräftig - Hoffnung durch Ölpreisrückgang Inflation auf höchstem Stand seit Anfang 2024: Energie verteuert sich kräftig - Hoffnung durch Ölpreisrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenmeinung

Jungheinrich-Aktie im Minus: Experte senkt Kursziel für den Logistikspezialisten

10.04.26 08:37 Uhr
Berenberg senkt Ziel für Jungheinrich auf 42 Euro - Aktie verliert | finanzen.net

Ein Analyst bestätigt seine Kaufempfehlung für die Jungheinrich-Aktie, sieht nun aber weniger Potenzial als zuvor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
27,92 EUR 0,38 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die Jungheinrich-Aktie zeitweise 1,27 Prozent auf 27,94 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com, Jungheinrich

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
08:01Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026Jungheinrich OutperformBernstein Research
30.03.2026Jungheinrich OverweightBarclays Capital
27.03.2026Jungheinrich OutperformBernstein Research
27.03.2026Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026Jungheinrich OutperformBernstein Research
30.03.2026Jungheinrich OverweightBarclays Capital
27.03.2026Jungheinrich OutperformBernstein Research
27.03.2026Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen