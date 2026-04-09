Jungheinrich-Aktie trotzdem im Plus: Experte senkt Kursziel für den Logistikspezialisten
Ein Analyst bestätigt seine Kaufempfehlung für die Jungheinrich-Aktie, sieht nun aber weniger Potenzial als zuvor.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide.
Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 27,66 Euro.
/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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