DAX 24.943 +0,2%ESt50 6.241 +0,6%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 55.009 +0,9%Euro 1,1426 +0,1%Öl 77,6 -2,3%Gold 4.112 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analystenmeinung

Rheinmetall-Aktie und RENK-Aktie schwächeln nach gestrichener Kaufempfehlung weiter

Rheinmetall-Aktie und RENK-Aktie schwächeln nach gestrichener Kaufempfehlung weiter

Rüstungswerte tun sich nach ihrer Erholung bis Dienstag weiter schwer. Zudem blickt ein Analyst inzwischen pessimistischer auf die Aktien von Rheinmetall und RENK

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
43.74 EUR -2.16 EUR -4.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,012.80 EUR -51.20 EUR -4.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am Donnerstag geben die Aktien von Rheinmetall im XETRA-Handel zeitweise um weitere 4,08 Prozent nach auf 1.015,60 Euro. Auch Papiere von RENK fallen zeitweise um 3,7 Prozent auf 44,08 Euro. Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research strich am Morgen nach dem NATO-Gipfel seine Kaufempfehlung für die Papiere der beiden Rüstungskonzerne.

Werbung

Die Verteidigungsallianz verlagere ihre Prioritäten und Ausgaben, schrieb er. Traditionelle Landstreitkräfte seien immer noch wichtig, aber die Mittel flössen vor allem in mehrschichtige Luftverteidigung, weitreichende Waffen, Drohnen und Überwachung. Der Markt taxiere zudem das Projekt Arminius, ein Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, viel zu hoch.

Mit seinem gekappten Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 1.150 Euro liegt Rieck nur knapp über dem Erholungshoch vom Dienstag. Der Rekord vom Oktober 2025 liegt bei 2.008 Euro. Für RENK wurde das Kursziel von MWB Research laut "Goldesel" bei 50 Euro belassen. Das Analysehaus hatte dieses erst vor zwei Wochen vergeben, als ide RENK-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft worden war. Diese Einschätzung wurde nun wieder revidiert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, RENK Group AG

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.