Rheinmetall-Aktie und RENK-Aktie schwächeln nach gestrichener Kaufempfehlung weiter
Rüstungswerte tun sich nach ihrer Erholung bis Dienstag weiter schwer. Zudem blickt ein Analyst inzwischen pessimistischer auf die Aktien von Rheinmetall und RENK
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Am Donnerstag geben die Aktien von Rheinmetall im XETRA-Handel zeitweise um weitere 4,08 Prozent nach auf 1.015,60 Euro. Auch Papiere von RENK fallen zeitweise um 3,7 Prozent auf 44,08 Euro. Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research strich am Morgen nach dem NATO-Gipfel seine Kaufempfehlung für die Papiere der beiden Rüstungskonzerne.
Die Verteidigungsallianz verlagere ihre Prioritäten und Ausgaben, schrieb er. Traditionelle Landstreitkräfte seien immer noch wichtig, aber die Mittel flössen vor allem in mehrschichtige Luftverteidigung, weitreichende Waffen, Drohnen und Überwachung. Der Markt taxiere zudem das Projekt Arminius, ein Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, viel zu hoch.
Mit seinem gekappten Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 1.150 Euro liegt Rieck nur knapp über dem Erholungshoch vom Dienstag. Der Rekord vom Oktober 2025 liegt bei 2.008 Euro. Für RENK wurde das Kursziel von MWB Research laut "Goldesel" bei 50 Euro belassen. Das Analysehaus hatte dieses erst vor zwei Wochen vergeben, als ide RENK-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft worden war. Diese Einschätzung wurde nun wieder revidiert.
Redaktion finanzen.net / dpa-AFX Broker
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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, RENK Group AG
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|08.07.26
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|03.07.26
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