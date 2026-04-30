adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Analystenmeinungen

So schätzten Experten die adidas-Aktie im letzten Monat ein.

Die adidas-Aktie wurde im April 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

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9 Experten raten die adidas-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 204,00 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 56,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 147,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 190,00 EUR 28,90 30.04.2026 Deutsche Bank AG 200,00 EUR 35,69 30.04.2026 UBS AG 219,00 EUR 48,58 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 190,00 EUR 28,90 30.04.2026 UBS AG 219,00 EUR 48,58 29.04.2026 Bernstein Research 245,00 EUR 66,21 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 165,00 EUR 11,94 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 190,00 EUR 28,90 29.04.2026 RBC Capital Markets 160,00 EUR 8,55 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 165,00 EUR 11,94 29.04.2026 Bernstein Research 245,00 EUR 66,21 27.04.2026 Bernstein Research 245,00 EUR 66,21 24.04.2026 DZ BANK - - 21.04.2026 UBS AG 219,00 EUR 48,58 01.04.2026

Redaktion finanzen.net