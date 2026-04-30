adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzten Experten die adidas-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Die adidas-Aktie wurde im April 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Experten raten die adidas-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 204,00 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 56,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 147,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|190,00 EUR
|28,90
|30.04.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|35,69
|30.04.2026
|UBS AG
|219,00 EUR
|48,58
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|190,00 EUR
|28,90
|30.04.2026
|UBS AG
|219,00 EUR
|48,58
|29.04.2026
|Bernstein Research
|245,00 EUR
|66,21
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|165,00 EUR
|11,94
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|190,00 EUR
|28,90
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|160,00 EUR
|8,55
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|165,00 EUR
|11,94
|29.04.2026
|Bernstein Research
|245,00 EUR
|66,21
|27.04.2026
|Bernstein Research
|245,00 EUR
|66,21
|24.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.04.2026
|UBS AG
|219,00 EUR
|48,58
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com