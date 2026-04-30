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adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

01.05.26 15:39 Uhr
adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats | finanzen.net

So schätzten Experten die adidas-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
147,60 EUR -1,35 EUR -0,91%
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Die adidas-Aktie wurde im April 2026 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten raten die adidas-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 204,00 EUR für die adidas-Aktie, was einem Anstieg von 56,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 147,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)190,00 EUR28,9030.04.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR35,6930.04.2026
UBS AG219,00 EUR48,5830.04.2026
Jefferies & Company Inc.190,00 EUR28,9030.04.2026
UBS AG219,00 EUR48,5829.04.2026
Bernstein Research245,00 EUR66,2129.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.165,00 EUR11,9429.04.2026
Jefferies & Company Inc.190,00 EUR28,9029.04.2026
RBC Capital Markets160,00 EUR8,5529.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.165,00 EUR11,9429.04.2026
Bernstein Research245,00 EUR66,2127.04.2026
Bernstein Research245,00 EUR66,2124.04.2026
DZ BANK--21.04.2026
UBS AG219,00 EUR48,5801.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026adidas BuyUBS AG
30.04.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026adidas BuyUBS AG
30.04.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026adidas BuyUBS AG
29.04.2026adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.03.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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