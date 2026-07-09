Ausblick: Goldman Sachs gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Analystenmeinungen

13.07.26 07:08 Uhr

Wie Goldman Sachs mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Goldman Sachs wird am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

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In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,51 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Goldman Sachs noch 10,91 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Goldman Sachs nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 16,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 48,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,23 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 60,41 USD, gegenüber 51,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 64,76 Milliarden USD im Vergleich zu 126,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net