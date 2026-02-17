DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 -0,4%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.955 +0,2%Euro1,1594 -0,2%Öl83,03 +1,3%Gold5.144 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Heftige Börsenverluste in Asien -- CrowdStrike schreibt wieder schwarze Zahlen -- Siemens Energy mit milliardenschwerem Aktienrückkauf
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenmeinungen

Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.03.26 07:01 Uhr
Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
59,00 EUR -0,35 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) lädt am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Wer­bung

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,504 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) noch ein Verlust pro Aktie von -1,320 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 796,3 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 17,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,865 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,270 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,95 Milliarden EUR, gegenüber 2,37 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
04.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
16.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
04.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
16.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen