Ausblick: WACKER CHEMIE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von WACKER CHEMIE.
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WACKER CHEMIE wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,360 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WACKER CHEMIE ein EPS von -0,490 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,49 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,41 Milliarden EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,756 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -16,530 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,74 Milliarden EUR, gegenüber 5,49 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: WACKER Chemie
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|Datum
|Rating
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|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG