Analystenmeinungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Bayer-Aktie in den Fokus genommen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,23 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 48,41 EUR beläuft.

8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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