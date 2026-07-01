Bayer-Aktie: Was Analysten vom Pharmariesen erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Bayer-Aktie in den Fokus genommen.
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Im Juni 2026 haben 11 Experten die Bayer-Aktie analysiert.
8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,23 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 48,41 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|26.06.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|7,42
|26.06.2026
|Barclays Capital
|50,00 EUR
|3,28
|26.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,00 EUR
|-4,98
|26.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|55,00 EUR
|13,61
|25.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|3,28
|25.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 EUR
|-17,37
|18.06.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|7,42
|18.06.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|7,42
|17.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,50 EUR
|-16,34
|12.06.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|7,42
|09.06.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|7,42
|05.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock