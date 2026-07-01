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Bayer-Aktie: Was Analysten vom Pharmariesen erwarten

02.07.26 14:10 Uhr
Das erwarten Analysten von der Bayer-Aktie | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Bayer-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
52,22 EUR 3,50 EUR 7,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Juni 2026 haben 11 Experten die Bayer-Aktie analysiert.

8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,23 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 48,41 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--26.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4226.06.2026
Barclays Capital50,00 EUR3,2826.06.2026
Jefferies & Company Inc.46,00 EUR-4,9826.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.55,00 EUR13,6125.06.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR3,2825.06.2026
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR-17,3718.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4218.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4217.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,50 EUR-16,3412.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4209.06.2026
UBS AG52,00 EUR7,4205.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
09:11Bayer BuyDeutsche Bank AG
26.06.2026Bayer KaufenDZ BANK
26.06.2026Bayer BuyUBS AG
26.06.2026Bayer OverweightBarclays Capital
26.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11Bayer BuyDeutsche Bank AG
26.06.2026Bayer KaufenDZ BANK
26.06.2026Bayer BuyUBS AG
26.06.2026Bayer OverweightBarclays Capital
25.06.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
18.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

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