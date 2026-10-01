September 2026: Analysten sehen Potenzial bei SpaceX-Aktie
So bewerten Experten die SpaceX-Aktie im September.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.
13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für SpaceX ein Kursziel von 238,92 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 88,06 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 150,86 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|210,00 USD
|39,20
|30.09.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|64,39
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|55,77
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|55,77
|28.09.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|64,39
|28.09.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|64,39
|14.09.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|55,77
|02.09.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: SpaceX