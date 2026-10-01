September 2026: Analysten sehen Potenzial bei SpaceX-Aktie

Analystenmeinungen

01.10.26 09:50 Uhr

So bewerten Experten die SpaceX-Aktie im September.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SpaceX ein Kursziel von 238,92 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 88,06 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 150,86 USD.

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der SpaceX -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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