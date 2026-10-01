DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.183 +0,1%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analystenmeinungen

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei SpaceX-Aktie

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei SpaceX-Aktie

So bewerten Experten die SpaceX-Aktie im September.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
141.46 EUR 8.02 EUR 6.01 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.

Werbung

13 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für SpaceX ein Kursziel von 238,92 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 88,06 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 150,86 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG210,00 USD39,2030.09.2026
Bernstein Research248,00 USD64,3930.09.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD55,7729.09.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD55,7728.09.2026
Bernstein Research248,00 USD64,3928.09.2026
Bernstein Research248,00 USD64,3914.09.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD55,7702.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SpaceX

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.