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So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

01.06.26 16:11 Uhr
So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein | finanzen.net

Das sind die Analysten-Einschätzungen der freenet-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
25,00 EUR -0,26 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der freenet-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt die freenet-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die freenet-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 27,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von freenet auf 25,28 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.23,00 EUR-9,0221.05.2026
UBS AG25,00 EUR-1,1118.05.2026
Deutsche Bank AG33,00 EUR30,5418.05.2026
DZ BANK--15.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
21.05.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026freenet SellUBS AG
18.05.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026freenet KaufenDZ BANK
16.04.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.05.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026freenet KaufenDZ BANK
16.04.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
13.04.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.04.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
12.03.2026freenet HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.05.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026freenet SellUBS AG
19.03.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026freenet SellUBS AG
26.02.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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