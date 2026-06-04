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Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf

05.06.26 15:35 Uhr
Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,67 EUR -0,10 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,36 EUR beziffert, während der aktuelle thyssenkrupp-Kurs an der Börse XETRA bei 11,75 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR10,6918.05.2026
Deutsche Bank AG14,50 EUR23,4613.05.2026
DZ BANK--13.05.2026
JP Morgan Chase & Co.11,80 EUR0,4713.05.2026
JP Morgan Chase & Co.10,10 EUR-14,0112.05.2026
Barclays Capital9,00 EUR-23,3712.05.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR10,6912.05.2026
Deutsche Bank AG14,50 EUR23,4605.05.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR10,6905.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
13.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
13.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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