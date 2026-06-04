Mai 2026: Experten empfehlen thyssenkrupp-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Analystenprognosen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 12,36 EUR beziffert, während der aktuelle thyssenkrupp-Kurs an der Börse XETRA bei 11,75 EUR liegt.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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