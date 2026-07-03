So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

Analystenprognosen

15:16

So schätzten Analysten die Apple-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel

Im Juni 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Apple-Aktie vorgenommen.

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8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 327,85 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,49 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 289,36 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 296,00 USD 2,29 26.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 12,32 26.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 12,32 19.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 325,00 USD 12,32 09.06.2026 UBS AG 296,00 USD 2,29 09.06.2026 Jefferies & Company Inc. 299,88 USD 3,64 09.06.2026 UBS AG 296,00 USD 2,29 04.06.2026 UBS AG 296,00 USD 2,29 03.06.2026

Redaktion finanzen.net