So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
So schätzten Analysten die Apple-Aktie im letzten Monat ein.
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Im Juni 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Apple-Aktie vorgenommen.
8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 327,85 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,49 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 289,36 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|26.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|12,32
|26.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|12,32
|19.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|12,32
|09.06.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|09.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|3,64
|09.06.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|04.06.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|2,29
|03.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images
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|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG