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Analystenprognosen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

So schätzten Analysten die Apple-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
267.75 EUR -2.75 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
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Im Juni 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Apple-Aktie vorgenommen.

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8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 327,85 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,49 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 289,36 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD2,2926.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3226.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3219.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3209.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2909.06.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD3,6409.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2904.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2903.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images

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Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.06.26 Apple Neutral UBS AG
26.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Neutral UBS AG