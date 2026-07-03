Wie Experten die Intel-Aktie im Juni einstuften

Analystenprognosen

13:39

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Intel-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Intel-Aktie preis.

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2 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Intel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 125,89 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 13,74 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 139,63 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 100,00 USD -28,38 19.06.2026 Bernstein Research 100,00 USD -28,38 17.06.2026 Barclays Capital 100,00 USD -28,38 01.06.2026

Redaktion finanzen.net