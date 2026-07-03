Wie Experten die Intel-Aktie im Juni einstuften
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Intel-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Intel-Aktie preis.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Intel-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 125,89 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 13,74 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 139,63 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|100,00 USD
|-28,38
|19.06.2026
|Bernstein Research
|100,00 USD
|-28,38
|17.06.2026
|Barclays Capital
|100,00 USD
|-28,38
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets