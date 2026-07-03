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Analystenprognosen

Wie Experten die Intel-Aktie im Juni einstuften

Wie Experten die Intel-Aktie im Juni einstuften

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Intel-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
108.36 EUR 3.44 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

9 Analysten gaben ihre Einschätzung der Intel-Aktie preis.

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2 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Intel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 125,89 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 13,74 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 139,63 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research100,00 USD-28,3819.06.2026
Bernstein Research100,00 USD-28,3817.06.2026
Barclays Capital100,00 USD-28,3801.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
04.05.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets