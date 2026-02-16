Ausblick: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Snowflake gewährt Anlegern demnächst einen Blick in die Bücher. Was Experten erwarten.
Werte in diesem Artikel
Snowflake wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
43 Analysten schätzen im Schnitt, dass Snowflake im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,272 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,990 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Snowflake in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 40 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD im Vergleich zu 986,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 47 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,860 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 45 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,63 Milliarden USD.
