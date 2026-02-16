DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 +0,3%Nas22.862 +1,0%Bitcoin54.744 ±0,0%Euro1,1782 -0,1%Öl71,38 -0,2%Gold5.173 -1,1%
Analystenschätzungen

Ausblick: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

24.02.26 21:32 Uhr
NYSE-Aktie Snowflake vor Bilanz: Das erwarten Analysten | finanzen.net

Snowflake gewährt Anlegern demnächst einen Blick in die Bücher. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
136,80 EUR 4,20 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Snowflake wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Wer­bung

43 Analysten schätzen im Schnitt, dass Snowflake im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,272 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,990 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Snowflake in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 40 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD im Vergleich zu 986,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 47 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,860 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 45 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,63 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

