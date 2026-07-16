37 Prozent Kurspotenzial? UBS wird bei Siemens Energy noch optimistischer

Analystenstimme

20.07.26 13:25 Uhr

Die Aktien von Siemens Energy haben am Montag nach zuletzt drei schwachen Börsentagen wieder zugelegt.

Die UBS bestätigte zuletzt die Kaufempfehlung

Aktie vom Rekordhoch um rund ein Fünftel gefallen

Der Analystenkonsens liegt im Schnitt bei rund 190 Euro

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An der DAX-Spitze verteuerten sich die Anteilsscheine von Siemens Energy via XETRA zuletzt um 3,4 Prozent auf 152,60 Euro.

Rückenwind erhielten sie von einem positiven Kommentar der Bank UBS. Analyst Christopher Leonard hob das Kursziel von 175 auf 210 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Vom aktuellen Kursniveau aus ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent.

UBS sieht weiteres Wachstumspotenzial

Am Markt werde derzeit vor allem die Frage diskutiert, wann die Dynamik der Auftragseingänge nachlassen könnte, schrieb Leonard. Er rechnet jedoch auch im kommenden Jahr mit steigenden Aufträgen im Vergleich zum laufenden Jahr. Untermauert werde seine positive Einschätzung durch die jüngst angehobene Wachstumsprognose für das Geschäft mit Gasturbinen.

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Erholung nach deutlichem Rücksetzer

Die aktuelle Kursentwicklung folgt auf eine deutliche Korrektur. Am 24. April 2026 hatte die Siemens-Energy-Aktie mit rund 195 Euro ein Rekordhoch erreicht. Bis Mitte Juli war der Kurs auf rund 147 Euro gefallen - ein Rückgang von etwa einem Fünftel. Dabei sackte die Aktie trotz eines Rekordauftragseingangs von 17,7 Milliarden Euro im zweiten Geschäftsquartal und einer im Mai angehobenen Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum von bis zu 16 Prozent sowie einer Zielmarge von 10 bis 12 Prozent ab.

Auch Analystenkonsens bleibt positiv

Die UBS gehört mit ihrer optimistischen Einschätzung nicht zu den Ausnahmen. Der Durchschnitt der aktuellen Analystenschätzungen liegt bei einem Kursziel von rund 190 Euro und signalisiert damit ebenfalls weiteres Aufwärtspotenzial. Der übergeordnete Bewertungstrend der vergangenen Monate lautet weiterhin überwiegend "Kaufen".

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage zuletzt verbessert. Am Freitag verhinderte die Aktie knapp einen Rückfall unter ihre viel beachtete 200-Tage-Linie, die derzeit bei rund 143 Euro verläuft und als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)