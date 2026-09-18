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Analystenstimme

40 Prozent verloren – jetzt wird die Infineon-Aktie hochgestuft - Titel reagiert und zieht AIXTRON & Co. mit

40 Prozent verloren – jetzt wird die Infineon-Aktie hochgestuft - Titel reagiert und zieht AIXTRON & Co. mit

Die Infineon-Aktie legt nach einer Hochstufung durch Oddo BHF deutlich zu. Der Analyst sieht die Bewertung nach dem Kursrückgang wieder attraktiver.

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Eine Hochstufung der Investmentbank Oddo BHF hat die Infineon-Aktien am Freitag vorbörslich relativ deutlich angetrieben. Nachdem sie am Vortag dem erholten Umfeld in der globalen Chipbranche mit einem gut einprozentigen Minus nicht gefolgt waren, wurden sie am Morgen auf XETRA 2,94 Prozent höher gehandelt bei 56 Euro.

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Die Branchentendenz bleibt positiv: In Asien nahmen die Kurse den Rückenwind von der NASDAQ-Börse auf, wo Aktien wie jene von NVIDIA am Vortag angezogen hatten. So stiegen die Titel des Chipriesen SK hynix in Seoul deutlich um 6,42 Prozent auf 1.857.000 KRW. Daneben legen auch die Aktien des Waferproduzenten Siltronic 6,10 Prozent auf 73,90 Euro und der Chip-Branchenausrüster JENOPTIK 1,57 Prozent auf 40,12 Euro zu, während, SUSS MicroTec 2,88 Prozent auf 69,70 Euro sowie AIXTRON 3,10 Prozent auf 35,22 Euro gewinnen.

Oddo BHF sieht Infineon wieder attraktiver bewertet

Analyst Stephane Houri begründete die Hochstufung von Infineon auf "Outperform" mit der jüngsten Kurskorrektur, die die Bewertung nun wieder attraktiver gemacht habe. Im Juni hatten die Infineon-Aktien mit knapp 89 Euro noch ihr höchstes Niveau seit 26 Jahren erreicht, seither aber bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Hervorragende Aussichten für 2027 seien aber kaum zu ignorieren, schrieb der Experte nach einer Roadshow in Paris.

FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research

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