DAX24.984 +0,2%Est506.313 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +2,0%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.829 -0,3%Euro1,1464 -0,4%Öl77,76 -1,1%Gold4.265 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX stabil - 25.000er-Marke im Blick -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Amazon, Chip-Aktien, Lufthansa, TUI, VW, Bitcoin im Fokus
Top News
WM-Aktion von finanzen.net ZERO: Schon 60 € WM-Bonus nach Kantersieg gegen Curaçao WM-Aktion von finanzen.net ZERO: Schon 60 € WM-Bonus nach Kantersieg gegen Curaçao
TOP-5-Kursziele der Analysten am 18.06.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 18.06.26
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

Airbus-Aktie auf Viermonatshoch: Kepler Cheuvreux hebt Empfehlung auf "Buy" an

18.06.26 12:04 Uhr
Airbus-Aktie steigt: Kaufempfehlung treibt Papiere auf Viermonatshoch | finanzen.net

Eine Kaufempfehlung für Airbus hat die Papiere des Flugzeugherstellers am Donnerstag zeitweise auf den höchsten Stand seit vier Monaten gehievt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191,66 EUR 4,88 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9,08 EUR 0,21 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAFRAN S.A.
327,30 EUR 1,40 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt gewannen sie unter den stärksten Werten im DAX via XETRA noch 2,7 Prozent und kosteten 192 Euro. Die 50-Tage-Linie als Signalgeber für den mittelfristigen Trend ließen sie hinter sich.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 196 auf 212 Euro erhöht. Airbus bekomme die Probleme mit den Lieferketten und Unterbrechungen der Produktion in den Griff, schrieb Analyst Aymeric Poulain. Die Auslieferungen dürften wieder Fahrt aufnehmen, was die Zielvorgaben des Managements stütze. Das Risiko von Enttäuschungen schwinde, von einem Hochfahren der Produktion dürften auch die Margen profitieren, hieß es weiter.

Im Luftfahrtsektor insgesamt ist die Stimmung angesichts des unterschriebenen Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges weiter gut. Die damit einhergehenden sinkenden Ölpreise helfen der Branche.

So gewannen im MDAX die Anteile der Lufthansa 2,2 Prozent. Sie haben wie Airbus bereits wieder das Kursniveau erreicht, auf dem sie vor Kriegsbeginn Ende Februar notiert hatten. Air France und SAFRAN verteuerten sich nun ebenfalls merklich. Bei IAG (International Consolidated Airlines) war der Zuwachs nicht ganz so groß.

/ajx/bek/jha/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen