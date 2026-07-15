Airbus-Aktie vor Zahlen: Analysten setzen neue Kursziele - Titel reagiert kaum

Analystenstimme

16.07.26 09:40 Uhr

Vor den Quartalszahlen bleibt Jefferies bei Airbus vorsichtig. RBC zeigt sich dagegen optimistischer und hebt nach starken Auslieferungszahlen das Kursziel für den Flugzeugbauer an.

Die Airbus-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 195,72 Euro.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren.

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