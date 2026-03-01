DAX24.676 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +6,0%Nas22.609 -0,3%Bitcoin58.662 +5,0%Euro1,1703 -0,6%Öl78,72 +8,6%Gold5.340 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street leichter -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen
BVB-Aktie fällt: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet BVB-Aktie fällt: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

AIXTRON-Aktie dreht ins Plus: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy'

02.03.26 16:28 Uhr
AIXTRON-Aktie auf dem Kaufradar: Deutsche Bank setzt Kursziel rauf | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
29,00 EUR 1,88 EUR 6,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster AIXTRON/a> habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt.

Wer­bung

Die AIXTRON-Aktie gewinnt nach anfänlich deutlichen Verlusten im XETRA-Handel zeitweise 5,36 Prozent auf 29,08 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE, SmartCaps

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
11:56AIXTRON SE NeutralUBS AG
10:46AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:46AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
27.02.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
27.02.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen