Analystenstimme

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,34 Prozent auf 27,23 Euro.

Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster AIXTRON/a> habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt. Wer­bung Wer­bung Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,34 Prozent auf 27,23 Euro. FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung