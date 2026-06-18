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AIXTRON-Aktie vor der nächsten Rally? Analyst sieht starkes Potenzial bis 2028

19.06.26 08:34 Uhr
Chipfantasie lebt: Jefferies traut AIXTRON-Aktie deutlich mehr zu | finanzen.net

Jefferies hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht und bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Als Treiber sieht das Analysehaus insbesondere den Ausbau von Kapazitäten für Optoelektronik.

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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON von 55,30 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Optoelektronik und Galliumnitrid-Halbleitern für die Optik und Stromversorgung von Rechenzentren biete ein attraktives mehrjähriges Investitionspotenzial, schrieb Om Bakhda in einer Einschätzung vom Donnerstag. Die kurzfristige Auftragsdynamik bei Indiumphosphid-Halbleitern in Verbindung mit der erwarteten Trendwende bei Galliumnitrid-Halbleitern sollte die Aktie weiterhin stützen. Der Experte sieht sich mit seinen Schätzungen für Umsatz und Gewinn (EPS) des Chipindustrie-Ausrüsters im Jahr 2028 um 8 beziehungsweise 16 Prozent über den Konsensprognosen.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: AIXTRON SE

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