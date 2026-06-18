Analystenstimme

AIXTRON-Aktie vor der nächsten Rally? Analyst sieht starkes Potenzial bis 2028 -Titel zieht an

19.06.26 09:23 Uhr

Jefferies hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht und bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Als Treiber sieht das Analysehaus insbesondere den Ausbau von Kapazitäten für Optoelektronik.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON von 55,30 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Optoelektronik und Galliumnitrid-Halbleitern für die Optik und Stromversorgung von Rechenzentren biete ein attraktives mehrjähriges Investitionspotenzial, schrieb Om Bakhda in einer Einschätzung vom Donnerstag. Die kurzfristige Auftragsdynamik bei Indiumphosphid-Halbleitern in Verbindung mit der erwarteten Trendwende bei Galliumnitrid-Halbleitern sollte die Aktie weiterhin stützen. Der Experte sieht sich mit seinen Schätzungen für Umsatz und Gewinn (EPS) des Chipindustrie-Ausrüsters im Jahr 2028 um 8 beziehungsweise 16 Prozent über den Konsensprognosen. Wer­bung Wer­bung Die AIXTRON-Aktie gewinnt auf XETRA am Freitag zeitweise 1,90 Prozent auf 61,24 Euro. NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE