AMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt

Analystenstimme

12.11.26 14:47 Uhr

Analysten nehmen den Halbleitermarkt und seine wichtigsten Akteure genauer unter die Lupe. Dabei rücken unterschiedliche Erwartungen an die weitere Entwicklung der Branche in den Mittelpunkt.

• Intel leidet unter Lieferproblemen und Verzögerungen, während NVIDIA mit Volatilität und Unsicherheit konfrontiert ist; AMD profitiert von wachsendem KI-Geschäft und zunehmender Marktposition.

• Analysten sehen erhebliches Wachstumspotenzial für AMD im KI- und Serverprozessorenmarkt, mit einem Kursziel von 700 US-Dollar und positiven Bewertungen durch William Blair.

• Die Bank of America senkt die Kursziele für Intel und NVIDIA, hebt jedoch das Ziel für AMD auf 700 US-Dollar und empfiehlt AMD sowie NVIDIA zum Kauf.

BofA senkt Kursziele für Intel und NVIDIA spürbar

AMD erhält als Favorit bei Prozessoren ein Kursziel von 700 US-Dollar

William Blair stuft AMD hoch und sieht weiteres Wachstumspotenzial im KI-Geschäft

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Die Bank of America hat ihre Kursziele für Intel und NVIDIA gesenkt und zugleich das Ziel für AMD angehoben. Damit setzt die US-Bank im Prozessorgeschäft klar auf AMD. Analyst Vivek Arya empfiehlt AMD und NVIDIA weiterhin zum Kauf, für Intel lautet sein Votum "Neutral".

Zusätzlichen Rückenwind erhält AMD von William Blair. Das Analysehaus hat die Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Begründet wird die positivere Einschätzung Stocktwits zufolge mit einem verbesserten Chance-Risiko-Verhältnis, einer attraktiveren Bewertung und der zunehmenden Wettbewerbsposition des Konzerns. Ein konkretes Kursziel nannte William Blair allerdings nicht.

An der Börse notiert die Intel-Aktie am Donnerstag vorbörslich 2,85 Prozent tiefer bei 60,72 US-Dollar. Die NVIDIA-Aktie verliert an der NASDAQ 9,63 Prozent auf 157,00 US-Dollar, während die AMD-Aktie an ihr Vortagesplus anknüpft und um 2,87 Prozent auf 569,50 US-Dollar zulegt.

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Serverprozessoren als Maßstab der Neubewertung

Ausgangspunkt der Analyse von BofA-Analyst Vivek Arya ist der Markt für Serverprozessoren. Arya taxiert ihn für 2030 nun auf 240 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 210 Milliarden US-Dollar, was einem durchschnittlichen Wachstum von 39 Prozent pro Jahr entspricht. Als Treiber nennt er die Verbreitung agentischer KI sowie eine insgesamt bessere Planbarkeit bei den verfügbaren Stückzahlen. Für AMD, seinen Favoriten unter den Prozessoranbietern, hebt er das Kursziel von 650 auf 700 US-Dollar an und bestätigt die Kaufempfehlung.

Auch William Blair sieht erhebliches Wachstumspotenzial. Nach Einschätzung des Analysehauses könnte AMD bereits im vierten Quartal mit seinen KI-Umsätzen im Rechenzentrumsgeschäft das Geschäft mit Server-CPUs übertreffen. Als wichtigen Wachstumstreiber nennt William Blair den Hochlauf der Helios-KI-Systeme, der sich bis 2027 fortsetzen soll. Für das kommende Jahr hält das Analysehaus ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent für möglich. Das wäre mehr als doppelt so viel wie in seinem längerfristigen Wachstumsmodell.

Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür eine wichtige Grundlage: Im dritten Quartal stieg AMDs Umsatz im Jahresvergleich um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse im Rechenzentrumsgeschäft legten sogar um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden US-Dollar zu. Dazu trugen insbesondere die EPYC-Serverprozessoren und die Instinct-Grafikprozessoren bei. Für das vierte Quartal stellt das Management einen Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Am Mittelpunkt dieser Prognose gemessen entspräche das einem Wachstum von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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Intel-Aktie: Kursziel sinkt auf 80 US-Dollar

Bei Intel vermisst Arya genau diese Klarheit bei den Stückzahlen. Der Analyst nimmt sein Kursziel deshalb von 100 auf 80 US-Dollar zurück. Auch William Blair sieht Wettbewerbsprobleme: Die Roadmap für Intels Xeon-Serverprozessoren sei weiterhin von Verzögerungen und Lieferengpässen geprägt. Zudem habe sich der Wechsel zu Arm-basierten Host-Prozessoren als weniger störend für den Markt erwiesen als zunächst angenommen.

NVIDIA: Lob für Vera, Vorsicht beim Kurs

Gemischter fällt das Urteil zu NVIDIA aus. Arya lobt den Produktionshochlauf von Vera, dem Rechenzentrumsprozessor der nächsten Generation. Zunächst rechnet er jedoch mit einer hohen Volatilität der Aktie und kappt das Kursziel von 350 auf 280 US-Dollar.

Auch die Einschätzung von William Blair verweist auf mögliche Chancen für Wettbewerber. Die Unsicherheit rund um NVIDIA und die Diskussionen über die künftige Führung des Konzerns könnten die Bereitschaft von Kunden erhöhen, ihre Abhängigkeit vom Marktführer zu verringern und weitere Chipanbieter zu berücksichtigen. Neben AMD könnten davon auch Broadcom und Anbieter eigener KI-Beschleuniger profitieren. Die Entwicklung bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass die Nachfrage nach KI-Chips insgesamt nachlässt. Vielmehr könnten sich Marktanteile innerhalb des weiterhin wachsenden KI-Marktes verschieben.

AMD-Aktie: Wachstum trifft auf neue Konkurrenz

Für Anleger ergibt sich damit ein zunehmend positives Bild für AMD. Neben dem klassischen Serverprozessorgeschäft gewinnt das Geschäft mit KI-Beschleunigern an Bedeutung. Auch die Bewertung spricht nach Einschätzung von William Blair für die Aktie: Das Bewertungsmultiple sei deutlich gesunken, obwohl die Gewinnschätzungen gestiegen seien.

Allerdings ist das Wachstum nicht ohne Risiken. William Blair verweist auf die zunehmende Konkurrenz durch kundenspezifische ASIC-Chips, insbesondere bei Meta Platforms und OpenAI. Solche speziell entwickelten KI-Chips könnten das Geschäft mit AMDs Instinct-Beschleunigern unter Druck setzen. Gleichzeitig sieht das Analysehaus darin zusätzliche Chancen für AMDs Serverprozessoren, da der Bedarf an leistungsfähigen CPUs durch den Ausbau entsprechender KI-Infrastrukturen steigen könnte.

Für Anleger bleibt damit entscheidend, ob AMD seine hohen Wachstumserwartungen erfüllen und seine Position im KI-Rechenzentrumsgeschäft weiter ausbauen kann. Die beiden positiven Analysteneinschätzungen liefern dafür Rückenwind, ersetzen aber nicht den Nachweis, dass sich die erwarteten Marktanteile und Umsätze tatsächlich realisieren lassen. Während die BofA AMD als ihren bevorzugten Prozessoranbieter einstuft, sieht William Blair zusätzlich Chancen durch die Wettbewerbssituation bei NVIDIA. Intel muss dagegen zunächst seine Lieferprobleme und Verzögerungen in den Griff bekommen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.