DAX 25.069 -0,5%ESt50 6.219 -0,8%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,26 +1,5%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.164 +0,5%Euro 1,1282 -0,5%Öl 100,2 -3,2%Gold 4.172 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analystenstimme

Aroundtown-Aktie unter Druck: Warburg senkt Kursziel

Aroundtown-Aktie unter Druck: Warburg senkt Kursziel

Warburg Research senkt das Kursziel für Aroundtown deutlich, hält aber an der "Buy"-Einstufung fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.61 EUR -0.04 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen

- Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown SA von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens.

Werbung

Aroundtown-Aktie unter Druck

Die Aktie von Aroundtown verliert auf XETRA zeitweise 2,55 Prozent auf 1,60 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aktuelle Aroundtown SA Aktie News

Werbung

Aroundtown SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:21 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.