Aroundtown-Aktie unter Druck: Warburg senkt Kursziel
Warburg Research senkt das Kursziel für Aroundtown deutlich, hält aber an der "Buy"-Einstufung fest.
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- Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown SA von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens.
Aroundtown-Aktie unter Druck
Die Aktie von Aroundtown verliert auf XETRA zeitweise 2,55 Prozent auf 1,60 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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