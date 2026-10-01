Aroundtown-Aktie unter Druck: Warburg senkt Kursziel

Analystenstimme

01.10.26 11:49 Uhr

Warburg Research senkt das Kursziel für Aroundtown deutlich, hält aber an der "Buy"-Einstufung fest.

Die Aktie von Aroundtown verliert auf XETRA zeitweise 2,55 Prozent auf 1,60 Euro.

- Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown SA von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung