Analystenstimme

ASML überzeugt UBS - Kursziel deutlich angehoben - Aktie etwas höher

01.07.26 11:04 Uhr

UBS bleibt für ASML zuversichtlich und hebt das Kursziel kräftig an. Der Analyst erwartet zwar bereits durch die Quartalszahlen einen positiven Impuls.

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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens. Wer­bung Wer­bung An der Euronext in Amsterdam legt die ASML-Aktie zeitweise 0,27 Prozent auf 1.726 Euro zu. ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: ASML