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Analystenstimme

ASML überzeugt UBS - Kursziel deutlich angehoben - Aktie etwas höher

01.07.26 11:04 Uhr
Analyst sieht großes Potenzial: ASML-Aktie vor dem nächsten Schub? | finanzen.net

UBS bleibt für ASML zuversichtlich und hebt das Kursziel kräftig an. Der Analyst erwartet zwar bereits durch die Quartalszahlen einen positiven Impuls.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens.

An der Euronext in Amsterdam legt die ASML-Aktie zeitweise 0,27 Prozent auf 1.726 Euro zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: ASML

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DatumRatingAnalyst
08:01ASML NV BuyUBS AG
29.06.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
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11.06.2026ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.06.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
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01.06.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
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29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

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