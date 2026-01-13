Analystenstimme

Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von VERBIO am Mittwoch deutlich nach oben ausgebrochen.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Titel gewannen auf XETRA zuletzt 11,21 Prozent auf 26,00 Euro, zeitweise war es bis auf 27,30 Euro nach oben gegangen. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des Biokraftstoffunternehmens allerdings etwas ab. Mit rund 26 Euro und einem Plus von immer noch gut zwölf lagen sie nun knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. Der Chartausbruch droht also zu scheitern.

Wer­bung Wer­bung

Dabei traut Deutsche-Bank-Experte Michael Kuhn den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 29,40 Euro noch einiges zu. Er geht davon aus, dass sich Verbio höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, erläuterte Kuhn.

Im April 2025 waren die Aktien des Biokraftstoffunternehmens mit 7,13 Euro noch auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Seither ging es - bei einer kurzen Unterbrechung - um gut 280 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX)