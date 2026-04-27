DAX24.115 +0,1%Est505.874 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +2,9%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.629 -0,6%Euro1,1703 -0,2%Öl110,8 +2,3%Gold4.623 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Monero: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen Monero: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

BASF-Aktie dennoch im Plus: Analyst bleibt skeptisch

28.04.26 09:41 Uhr
BASF-Aktie unter Beobachtung: Experte warnt vor Nachfrageschwäche trotz Preisanstiegen | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54,68 EUR 0,67 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen.

Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent fester bei 54,37 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
09:16BASF UnderweightBarclays Capital
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.2026BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:16BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen