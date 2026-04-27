BASF-Aktie dennoch im Plus: Analyst bleibt skeptisch
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen.
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Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen.
Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent fester bei 54,37 Euro.
/rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT
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