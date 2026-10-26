DAX 25.444 +1,0%ESt50 6.106 +0,6%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.780 +0,8%Euro 1,1204 -0,0%Öl 115,0 -1,5%Gold 4.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analystenstimme

BASF-Aktie gibt ab: Deutsche Bank wird wegen möglicher Evonik-Übernahme vorsichtiger

BASF-Aktie gibt ab: Deutsche Bank wird wegen möglicher Evonik-Übernahme vorsichtiger

Deutsche Bank Research stuft BASF angesichts der Unsicherheit um eine mögliche Übernahme von Evonik auf „Hold“ ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.89 EUR -0.28 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich.

Werbung

Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 51,74 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT

-----------------------

Werbung

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: BASF SE, BASF SE

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:56 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.