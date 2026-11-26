Bayer-Aktie: Berenberg sieht nach Kurskorrektur eine Kaufchance
Bayer rückt nach Einschätzung von Berenberg wieder stärker in den Fokus der Anleger. Die Analysten sehen nach der jüngsten Kurskorrektur Chancen.
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Die Privatbank Berenberg hat Bayer-Aktien nach der jüngsten Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei auf Gewinnmitnahmen Richtung Jahresende zurückzuführen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte. Die Sanofi-Titel hätten es bereits vorgemacht.
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Bayer, nitpicker / Shutterstock