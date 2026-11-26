KI-Nachrichtenüberblick

• Die Privatbank Berenberg hat die Bayer-Aktien nach einer Kurskorrektur von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, mit einem Kursziel von 62 Euro.

• Der Kursrückgang seit der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA wird auf Gewinnmitnahmen zum Jahresende zurückgeführt.