Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt
Bernstein Research bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Continental. Die Erlöse könnten enttäuschen.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: Continental, Nils Versemann / Shutterstock.com