Bernstein hebt Kursziel für Novo Nordisk-Aktie an - Underperform bleibt: Das steckt hinter dem Widerspruch

Analystenstimme

10.08.26 16:05 Uhr

Bernstein hebt das Kursziel für die Novo-Nordisk-Aktie von 200 auf 203 dänische Kronen an, an der skeptischen Einschätzung ändert sich jedoch nichts.

• Das Kursziel basiert auf einem KGV von rund 10 für 2026, das trotz schwächerer Wachstumsprognosen nicht als übertrieben gilt; Bernstein sieht jedoch die eingepreisten Wachstumsannahmen angesichts bevorstehender Patentabläufe kritisch.

• Die neuen Schätzungen für Umsatz und Gewinn liegen 2-5 % höher, die EPS-Prognosen für 2026–2031 bleiben jedoch bis zu 15 % unter dem Analystenkonsens, was auf Marktanteilsverluste und Preisrückgänge im US-GLP-1-Markt zurückzuführen ist.

• Bernstein hebt das Kursziel für Novo Nordisk auf 203 dänische Kronen an, hauptsächlich durch die Aufnahme des Pipeline-Kandidaten Coramitug ins Bewertungsmodell, bleibt jedoch bei 'Underperform' aufgrund anhaltender US-Gegenwinde.

Bernstein hebt das Kursziel für Novo Nordisk auf 203 dänische Kronen an

Grund ist vor allem die Aufnahme von Coramitug ins Bewertungsmodell

Das Haus bleibt bei 'Underperform' und erwartet weiter US-Gegenwind

Werbung

Bernstein bleibt bei Novo Nordisk skeptisch, obwohl das Analysehaus sein Kursziel für die Aktie anhebt: Grund ist ein rechnerischer Modelleffekt, keine geänderte operative Einschätzung des Wegovy-Konzerns.

Coramitug hebt die Schätzungen rechnerisch

Das Analysehaus hat den Spätphasen-Kandidaten Coramitug erstmals in sein Bewertungsmodell aufgenommen, wie Bernstein am Montag Marketscreener zufolge mitteilte. Dadurch stiegen die Prognosen für Konzernumsatz und operativen Gewinn der Geschäftsjahre 2026 bis 2031 um 2 bis 5 Prozent, die EPS-Schätzungen für den Zeitraum um 2 bis 4 Prozent. Bernsteins Annahme für die durchschnittliche jährliche EPS-Wachstumsrate kletterte dadurch auf 3,7 Prozent, nach zuvor 3,4 Prozent. Damit liegt der Wert weiterhin 420 Basispunkte unter dem der europäischen Wettbewerber von Novo Nordisk. Der Schritt reiht sich in eine Serie vorsichtiger Anhebungen ein: Im März 2026 hatte Bernstein die Abdeckung mit 'Underperform' und einem Kursziel von 175 Kronen gestartet, im Mai 2026 folgte eine Anhebung auf 200 Kronen. Die Einstufung 'Underperform' blieb dabei unverändert.

EPS-Prognosen bleiben unter dem Konsens

Die neuen EPS-Schätzungen für 2026 bis 2031 liegen bis zu 15 Prozent unter dem Analystenkonsens von Bloomberg, begründete Bernstein den Ausblick. Das Haus rechnet weiterhin mit Marktanteilsverlusten bei injizierbaren GLP-1-Präparaten und mit Preisrückgängen auf dem US-Markt. Das Bull-Bear-Spektrum bleibt negativ, Kurstreiber sind kaum in Sicht.

Werbung

Bei den GLP-1-Präparaten zur Gewichtsreduktion erwartet Bernstein in den USA sowohl bei Spritzen als auch bei Tabletten Marktanteilsverluste an Eli Lilly. Bei der Wegovy-Tablette dürfte bis 2028 ein Großteil der Marktanteile an das Lilly-Produkt Foundayo gehen. Zusätzlich belasten sinkende Preise im US-GLP-1-Markt die Margen des Konzerns.

Modellkorrektur statt Trendwende

Die Anhebung ist eine Modellkorrektur: Sie beruht auf der Aufnahme eines einzelnen Pipeline-Kandidaten ins Bewertungsmodell, nicht auf einer veränderten Einschätzung des US-Kerngeschäfts mit Wegovy und Ozempic. Für die Investitionsthese bleiben laut Bernstein die Preisentwicklung im US-GLP-1-Markt und der Wettbewerb mit Eli Lilly die entscheidenden Faktoren.

Novo Nordisk-Aktie: Bewertung und Wachstumsannahmen

Das im Kursziel von 203 Kronen enthaltene KGV von rund 10 für 2026 hält Bernstein trotz der schwächeren Wachstumsaussichten nicht für übertrieben: In der globalen Bewertungsanalyse für Pharma-Konzerne impliziert dieser Wert weiterhin eine Prämie gegenüber Aktien wie Sanofi, das Bernstein mit 'Outperform' einstuft. Kritischer sieht das Haus die im Aktienkurs eingepreiste Wachstumsannahme: Eine Rückrechnung des DCF-Modells zeigt ein ewiges Wachstum von 5 Prozent, was angesichts der zwischen 2026 und 2032 anstehenden Patentabläufe für Semaglutid hoch angesetzt ist.

Werbung

Die Novo-Nordisk-Aktie reagiert am Montag mit einem Abschlag von 0,62 Prozent auf 303,20 Dänische Kronen auf das Analystenupdate.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Novo Nordisk-Aktie jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr.