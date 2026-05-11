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BioNTech-Aktie schwächelt: Berenberg senkt Kursziel

12.05.26 17:05 Uhr
BioNTech-Aktie sinkt: Berenberg senkt Kursziel trotz Kaufempfehlung | finanzen.net

Berenberg passt das Kursziel von die BioNTech-Aktie nach unten an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BioNTech von 155 auf 140 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er dem zunehmenden Druck auf das Covid-19-Geschäft des Impfstoffherstellers Rechnung, schrieb Harry Gillis am Montagabend. Das neue Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar sowie die Optimierung der Produktionskapazitäten werte er aber positiv.

Die BioNTech-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 93,19 US-Dollar.

/rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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