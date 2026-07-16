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Analystenstimme

BofA kappt Rheinmetall-Kursziel: Aktie dennoch in Grün - auch HENSOLDT, RENK & Co. im Analystencheck

BofA kappt Rheinmetall-Kursziel: Aktie dennoch in Grün - auch HENSOLDT, RENK & Co. im Analystencheck

Die Bank of America wird vorsichtiger bei Rheinmetall und senkt das Kursziel deutlich. Der Analyst sieht Risiken durch den Wandel der modernen Kriegsführung.

Werte in diesem Artikel
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HENSOLDT
74.82 EUR 2.12 EUR 2.92 %
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RENK
44.04 EUR 1.24 EUR 2.90 %
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Rheinmetall AG
976.80 EUR 16.30 EUR 1.70 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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  • BofA senkt das Rheinmetall-Kursziel von 1.770 auf 1.300 Euro
  • Grund ist die absehbare Verschiebung hin zu Drohnen und Präzisionswaffen
  • Auch RENK, HENSOLDT und TKMS bleiben im Rüstungssektor stark in Bewegung
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Die Bank of America traut Rheinmetalls größter Sparte weniger zu als bisher. BofA-Analyst Benjamin Heelan senkte zuletzt sein Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 1.770 auf 1.300 Euro, beließ die Einstufung aber bei Buy. Auslöser ist eine kritischere Einschätzung des Geschäfts mit Waffen und Munition, das in Rheinmetalls eigener Planung bis 2030 die größte Sparte bleiben soll.

Rheinmetall-Aktie: Warum BofA den Rotstift ansetzt

Heelan argumentiert, dass sich moderne Kriegsführung zunehmend verschiebt. Drohnen und Systeme für Präzisionsschläge rücken zulasten klassischer Artillerie in den Fokus, und die Nato-Pläne für Luftverteidigung und autonome Systeme dürften die Investitionen der Mitgliedstaaten entsprechend umlenken. Genau hier setzte der Analyst bei seinen Schätzungen für das Munitionsgeschäft an. Wegen des breiteren Rheinmetall-Portfolios hält er trotzdem an der Kaufempfehlung fest.

Ein schwieriges Börsenjahr für die Rheinmetall-Aktie

Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall-Aktie rund 38,25 Prozent verloren. Ende Juni 2026 strich die Bundeswehr überraschend das milliardenschwere Fregattenprogramm F126 und vergab den Auftrag stattdessen an TKMS. Das kostete Rheinmetall nach Einschätzung von MWB-Research-Analyst Jens-Peter Rieck ausgerechnet jenes Kronjuwel, das die Übernahme des Schiffsbauers Naval Vessels Lürssen gerechtfertigt hatte. Rieck strich daraufhin seine eigene Kaufempfehlung für Rheinmetall. Bereits Anfang Juli 2026 hatte JPMorgan-Analyst David H Perry auf das zunehmende Tempo des technologischen Wandels in der Verteidigungsbranche hingewiesen und die Unsicherheit für Rheinmetall wegen des Gewichts der Sparten Munition und Militärfahrzeuge betont.

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RENK, HENSOLDT und TKMS bleiben in Bewegung

Auch bei den Wettbewerbern zeichnet sich kein einheitliches Bild ab. Bei HENSOLDT stehen sich unterschiedliche Einschätzungen gegenüber: Jefferies hob das Kursziel im Juli 2026 von 90 auf 94 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung, während mwb research die Aktie im selben Zeitraum von Hold auf Sell abstufte und nur noch 62 Euro als fairen Wert ansetzt. Bei RENK senkte die DZ Bank ihren fairen Wert nach der Fachmesse Eurosatory Ende Juni 2026 von 65 auf 64 Euro, das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung vor den Zahlen zum zweiten Quartal aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. TKMS profitierte im Sommer 2026 von mehreren Großaufträgen, darunter dem Rheinmetall entgangenen Fregattenprogramm F126, blieb aber ebenfalls Ziel wechselnder Analystenmeinungen.

Am Freitag zeigen sich die Kurse der Rüstungsriesen höher: Rheinmetall gewinnt nach anfänglichen Verlusten 1,48 Prozent auf 978,20 Euro, RENK gewinnt 2,2 Prozent auf 43,86 Euro, der HENSOLDT-Kurs steigt um 1,8 Prozent auf 74,60 Euro, während TKMS 0,12 Prozent auf 80,50 Euro anspringt.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG