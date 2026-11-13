CANCOM-Aktie gibt nach: Analyst erwartet bessere Geschäfte 2027
Die DZ Bank sieht bei CANCOM trotz einer weiterhin gedämpften Hardware-Nachfrage Anzeichen einer operativen Stabilisierung.
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Die DZ Bank hat die Einstufung für CANCOM SE beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt", schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung.
CANCOM-Aktie gibt nach
Die CANCOM-Aktie fällt auf XETRA zeitweise um 0,48 Prozent auf 20,70 Euro./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquellen: Cancom SE