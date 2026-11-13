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Analystenstimme

CANCOM-Aktie gibt nach: Analyst erwartet bessere Geschäfte 2027

CANCOM-Aktie gibt nach: Analyst erwartet bessere Geschäfte 2027

Die DZ Bank sieht bei CANCOM trotz einer weiterhin gedämpften Hardware-Nachfrage Anzeichen einer operativen Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
20.30 EUR 0.10 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat die Einstufung für CANCOM SE beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt", schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung.

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CANCOM-Aktie gibt nach

Die CANCOM-Aktie fällt auf XETRA zeitweise um 0,48 Prozent auf 20,70 Euro./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Cancom SE

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Datum Rating Analyst
12:36 CANCOM SE Kaufen DZ BANK
10:51 CANCOM SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.

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