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Analystenstimme

Coca-Cola-Aktie stabil: UBS bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel

Coca-Cola-Aktie stabil: UBS bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel

Die UBS bleibt bei ihrer positiven Einschätzung des Getränkekonzerns und sieht weiteres Wachstumspotenzial.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
83.58 EUR 0.82 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen.

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Coca-Cola-Aktie stabil

Die Coca-Cola-Aktie zeigt sich an der NYSE bei 93,87 US-Dollar stabil.

/rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com, iTons / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
18:26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.

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